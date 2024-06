Cade e scatta elisoccorso, ma la pista è chiusa a chiave

Giarratana - Un uomo di 74 anni di Giarratana è precipitato dal balcone di casa facendo un volo di circa 5 metri. Mentre stava sistemando il boiler sul balcone di casa ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. Subito soccorso, è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzato di Catania. Politraumatizzato, stando alle prime informazioni, non correrebbe pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e i mezzi di soccorso. Sui soccorsi si innesca la denuncia pubblica di due consiglieri comunali di Giarratana Giovanna Caruso e Saro Burgio; sostengono che "la pista di elisoccorso si era rivelata inutilizzabile a causa dell'erba alta che ne impediva l'accesso. Inoltre, il cancello d'ingresso era chiuso con un lucchetto, rendendo impossibile l'accesso immediato all'area. La situazione ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per rendere accessibile la pista, causando cosi' una perdita di tempo prezioso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la salute del cittadino coinvolto".

Una negligenza che "rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza e la salute dei cittadini di Giarratana. E' imperativo che l'amministrazione comunale prenda provvedimenti immediati per garantire che le infrastrutture critiche come la pista di elisoccorso siano mantenute in condizioni operative ottimali e siano sempre accessibili in caso di emergenza".