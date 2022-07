Camion si ribalta sulla Siracusa-Catania e si incendia

Siracusa - Un incidente stradale si è verificato stamane sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità tra gli svincoli di Siracusa Nord e Siracusa Sud.

Per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, un camion si è ribaltato e poi ha preso fiamme. Il conducente del Tir è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono ancora le sue condizioni. La strada è chiusa per consentire ai soccorsi di intervenire ed ai vigili del fuoco del comando provinciale di spegnere le fiamme. Dopo che il Tir si è ribaltato, è scoppiato il rogo che, però, non ha coinvolto altri veicoli.

L’Anas ha comunicato la chiusura del tratto a causa dell’incidente. “Temporaneamente chiusa, in direzione innesto A18, la carreggiata lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula” a causa di un incidente al km 151,800 a Siracusa. Nel sinistro si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas.