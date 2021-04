Canicattì, 90enne ricoverato in ospedale nasconde arma col colpo in canna

Agrigento - Ricoverato in ospedale di Canicattì, nel borsone con gli indumenti e la biancheria intima aveva anche una pistola pronta a far fuoco e munizioni: è stato il comportamento estremamente circospetto del 90enne a insospettire i sanitari. Dalla segnalazione ai carabinieri è emersa una sfilza di precedenti penali, in materia di armi: la successiva perquisizione ha fatto saltare fuori, tra mutande e magliette portate per il ricovero, una calibro 6,37 senza marca e con matricola abrasa, un caricatore con quattro cartucce e un colpo già in canna. Il pensionato è tuttora in stato di arresto nella struttura ospedaliera, mentre i militari stanno ancora cercando di capire perché si fosse portato appresso l’arma – già inviata al Ris per capire da dove provenga - e che cosa avesse intenzione di fare.