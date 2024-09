Cappotta un'auto con due giovani donne a bordo sulla Modica-mare

Modica - Con l’auto finiscono fuori strada. Incidente autonomo sulla Modica- Mare. Due giovani donne a bordo di una Renault Captur sono rovinate in un terreno dopo che la loro utilitaria si è capovolta. Sono state soccorse e trasportate in ospedale dopo che i vigili del fuoco le hanno tirate fuori dall’abitacolo. Non versano in condizioni preoccupanti.