Capra si riflette su una vetrina supermercato e la sfonda

Santa Croce Camerina - Chissà cosa avrebbe detto Vittorio Sgarbi se si fosse trovato dentro il supermercato che ha subito una spaccata da parte di una capra scappata da un gregge, stamani, lungo la Vittoria-Santa Croce Camerina. Per non dire che la Volkswagen, tre anni fa, per lanciare un suo nuovo modello, aveva inventato uno spot in cui un'ariete sfondava la vetrina di una concessionaria.

Il fatto è che una capra, vedendosi specchiata sulla vetrina di un supermarket, innervosita, ha tentato di scornare un suo simile. Ignara del gioco dello specchio, ha divelto la vetrina, impaurendo i clienti e i lavoratori del market, che hanno pensato a una rapina. E' finita bene, a parte lo scorno, come direbbero a Napoli.