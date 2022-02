Scicli - Incendio sabato sera 12 febbraio in una casa di edilizia popolare al quartiere Jungi, non lontano dallo stadio comunale Ciccio Scapellato. Un incendio è divampato al primo piano di una abitazione. Le fiamme hanno costretto i residenti a fuggire dal balcone. Non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco. Non si conoscono le cause del rogo.

Indagano i carabinieri.