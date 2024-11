Catania, rifiuta il Tso, si barrica in casa e minaccia di fare esplodere delle bombole di gas

Catania - Momenti di paura questo pomeriggio in via Dei Ronchi, traversina “nascosta” del salotto buono della città: un 75enne che doveva essere sottoposto a un Tso si è barricato in casa per evitare il trattamento sanitario. L’uomo ha minacciato i vigili urbani con un bastone e provvidenziale è stato l’intervento degli agenti delle Volanti che ha permesso di fare irruzione nell’appartamento in sicurezza: l’uomo, infatti, aveva in cucina quattro bombole di gas e aveva minacciato di farle esplodere. Con il supporto dei vigili del fuoco è stato fortunatamente accertato che non c’era alcuna fuga di gas.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sotto al condominio di via Dei Ronchi si è radunata una folla di curiosi preoccupati da quanto stava accadendo.