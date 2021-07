Caucana, altra plastica in spiaggia: inviateci le vostre segnalazioni

Santa Croce Camerina - “Stamattina la spiaggia di Caucana, zona panchine, è piena di questo tipo di plastica: ma come è successo? - si chiede un lettore, Giuseppe Romano, inviandoci in redazione le fotografie in allegato -. Questa è plastica ancora da lavorare, qualcuno sa com'è possibile tutto questo scempio?”. Non è la prima volta, quest’estate, che raccogliamo segnalazioni del genere: è già successo proprio dalla frazione di Kaukana (il nome corretto) e anche da Santa Maria del Focallo, sul litorale ispicano. Approfittiamo per invitare i lettori di Ragusanews a segnalarci - con video e foto - situazioni di pericolo e disagio, affrontate in questo periodo sui litorali iblei, all’indirizzo email info@ragusanews.it