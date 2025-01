Cavallo rimane incastrato in un tubo di scolo, arrivano i pompieri

Cefalù - Stamani una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù e personale Saf (speleo alpino fluviale) sono intervenuti nel comune di Cefalù in via della Maiella per liberare un cavallo rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque. L'intervento ha richiesto diverse ore di lavoro e si è concluso alle 13.30 circa. Una volta liberato il cavallo è stato riconsegnato al proprietario presente sul posto.