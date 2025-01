Cecilia Sala è atterrata in Italia, l'abbraccio col fidanzato. FOTO

Roma - Sorridente, con gli occhiali appesi al colletto di una maglia scura: è la prima immagine di Cecilia Sala dopo il suo rientro dall'Iran, poco dopo l'atterraggio dell'aereo a Ciampino.

Pantaloni e maglietta scura sotto una giacca, con uno zaino su una spalla, Cecilia Sala è scesa da sola dall'aereo che l'ha riportata in Italia da Teheran. Ad accoglierla a Ciampino i genitori e il compagno Daniele Raineri, collega giornalista.

«Ciao, sono tornata». Sono le prime parole di Cecilia Sala in Italia, inviate tramite un messaggio vocale ai colleghi di Chora Media. La frase è diventata anche il titolo della puntata di oggi del podcast Stories, che racconta la giornata del rilascio della giornalista che era stata arrestata il 19 dicembre in Iran.

L'arrivo in Italia

L'arrivo a Ciampino è avvenuto 16:15. Sala è apparsa sorridente, con gli occhiali - che per giorni non ha potuto utilizzare, nella cella di isolamento del carcere di Evin -appesi al colletto di una maglia scura.

Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», si legge nella nota della presidenza del Consiglio. La premier «esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi» e «ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa».

A Ciampino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.