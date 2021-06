Chiara Gualzetti, l’amico 16enne: "Una voce dentro mi ha detto uccidila"

Bologna - "Ho agito sulla base di una spinta superiore, una sorta di voce interiore che mi ha detto di uccidere": così il 16enne arrestato nella notte per l'omicidio di Chiara Gualzetti (foto), la coetanea scomparsa da casa domenica e trovata uccisa a coltellate ieri pomeriggio nel parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, nel bolognese, a poche centinaia di metri da casa. Il ragazzino avrebbe inoltre riferito che la vittima gli aveva espresso il desiderio di morire: "Era infatuata di me, ma non mi piaceva".

Il reo confesso ha dichiarato di aver agito da solo: ha dato appuntamento a Chiara ai margini del bosco e lì l'ha uccisa. Sul corpo è stata già disposta l'autopsia, per verificare i tempi e le modalità dell’assassinio. Il racconto del minorenne è infatti tuttora al vaglio della Procura, che sta valutando un accertamento psichiatrico. Non gli è servito cancellare alcune chat prima di essere trovato dai carabinieri: sono stati anche gli scambi al cellulare, con Chiara e una sua amica, a inchiodarlo. A completare il quadro l'arma del delitto, il coltello, ritrovato durante la perquisizione nell'abitazione dei genitori. Attualmente è nel carcere minorile del capoluogo emiliano, per rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.