Chiaramonte Gulfi – Grave incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Chiaramonte, dove un’operaia è rimasta ferita per cause ancora da accertare: da quanto si apprende avrebbe riportato delle ustioni, probabilmente di una certa entità visto che si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell’elicottero del 118.

notizia in aggiornamento...