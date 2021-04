Ciclismo: la promessa Silvia Piccini muore a 17 anni, donerà i suoi organi

Udine - ​La ciclista Silvia Piccini è morta dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte. Aveva solo 17 anni. Martedì era stata travolta in strada da un'auto, mentre si allenava lungo la strada provinciale che collega San Daniele a Rodeano. Nella notte è stata dichiarata la morte cerebrale e i familiari hanno dato l'assenso all’espianto degli organi, per salvare altre vite. La giovane, nata in Spagna e di origini di Santo Domingo, abitava da anni in Friuli, a Gradisca di Sedegliano, e aveva partecipato a numerosi campionati italiani sia su pista che su strada. Nada Cristofoli, responsabile del ciclismo femminile su strada del Fvg, riferisce che tutta la comunità ciclistica locale è in lutto.