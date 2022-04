Comiso, auto sfonda la serranda ed entra in farmacia VIDEO

Comiso - Incidente la scorsa notte a Comiso: una Ford ha fatto irruzione in una farmacia, dopo averne sfondato la saracinesca. Non si conoscono ancora le ragioni per cui il conducente abbia perso il controllo dell'automobile: a questo stanno lavorando gli agenti della Polizia municipale che analizzeranno le analisi eseguite sull'automobilista, per verificare l'eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

L'uomo non avrebbe, comunque, riportato gravi ferite; ingenti, invece, i danni registrati dal negozio, come si vede nelle immagini. Sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, temendo che vi fossero vittime. Il conducente è stato già interrogato: bocche cucite sul contenuto della sua testimonianza, ma la vicenda avrà certamente un seguito.