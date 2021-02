Comiso, gli agenti chiudono il negozio abusivo: si scatena il delirio VIDEO

Comiso – Spinte, urla, insulti, minacce, fermi: di tutto di più all’arrivo della polizia ieri a Comiso, per chiudere un negozio abusivo. Gli agenti hanno faticato a tenere a bada i proprietari accorsi in strada: un poliziotto si è lussato una spalla per riuscire a far entrare una persona in auto, rimediando 8 giorni di prognosi.