Comiso, uomo trovato morto in casa

Comiso - Un anziano di 96 anni è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue. E' accaduto a Comiso, nelle prime ore del pomeriggio. A terra è stato trovato sangue causato da una caduta. Si presume che la morte sia imputabile a cause naturali, un malore, un infarto. La moglie al piano di sotto non si è accorta di nulla conto. Non è stata disposta alcuna autopsia.