Controlli festivi: in tre giorni 2670 multe, 23 denunce e 123 negozi chiusi

Roma - In attesa dei numeri del ministero dell’Interno sulla giornata di domenica 27, in 3 giorni di zona rossa - 24, 25 e 26 - in tutta Italia sono state fermate 220.374 persone e sono stati ispezionati 33.406 negozi da parte polizia, carabinieri e guardia di finanza. In dettaglio, a Santo Stefano sono state sanzionate 969 persone su 64.119 controllate, 8 quelle denunciate; 11.594 le attività commerciali ispezionate per 30 titolari multati e addirittura 97 chiusure. A Natale sono state 55.486 le persone fermate, di cui 823 sanzionate e 7 denunciate; 8.794 gli esercizi passati al setaccio con 31 proprietari multati e 9 chiusure. Alla Vigilia sono stati 100.769 i cittadini fermati ai posti di blocco stradali e autostradali e ai punti di sbarco e imbarco, portuali e aeroportuali, con 732 sanzioni e 8 denunce; 13.018 le verifiche nei negozi, con 85 multe e 17 chiusure. Il totale è di 2670 multe tra cittadini e commercianti, 23 denunce per violazione della quarantena o dell’isolamento domiciliare in condizioni di positività al virus, e 123 esercizi chiusi per violazioni di vario tipo alle norme anti Covid.