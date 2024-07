Corruzione sanità, Regione Sicilia chiede relazione a manager

Ragusa - Una relazione "esaustiva e puntuale" relativa "al percorso di acquisizione dei dispositivi oggetto dell'indagine nonchè la verifica delle dimensioni di opportuna valutazione di appropriatezza clinica in ordine alle procedure eseguite". Questa la richiesta che i dirigenti generali dei dipartimenti Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, e Attività sanitarie dell'assessorato della Salute, Salvatore Requirez, hanno chiesto entro il 18 luglio con una nota ai direttori generali delle aziende ospedaliere policlinico "G. Martino" di Messina e "Rodolico - San Marco" di Catania, e delle Asp di Siracusa e Ragusa in riferimento all'indagine della procura di Catania che si snoda tra Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Perugia con cui il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per quattro direttori di Emodinamica nonchè capi dipartimento di aziende ospedaliere delle province della Sicilia orientale.