Vittoria - Incendio dovuto probabilmente a un corto circuito. Un'auto è andata a fuoco stamani in via Rosario Cancellieri a Vittoria, all'altezza del civico 32. Il proprietario, che si trovava alla guida, si è messo in salvo mentre le fiamme si spirgionavano dal vano motore.

Sul posti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria.