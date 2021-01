Covid, 188 i morti nel ragusano

Chiaramonte Gulfi - Una signora di 90 anni, di Chiaramonte, è morta al ‘Giovanni Paolo’: era positiva al Covid. In totale sono 787 i positivi in provincia di Ragusa (744 di questi sono in isolamento domiciliare). I ricoverati sono 31 (7 di questi in terapia intensiva al ‘Giovanni Paolo II’), mentre 12 sono in Rsa. I guariti, dall’inizio della pandemia, sono 6.419. In totale eseguiti 238.542 test (tra tamponi molecolari, tamponi rapidi e test sierologici).

Ecco il dato dei contagiati comune: Acate 20, Chiaramonte Gulfi 25, Comiso 65, Giarratana 10, Ispica 12, Modica 125, Monterosso Almo 2, Pozzallo 31, Ragusa 180, Santa Croce Camerina 10, Scicli 30, Vittoria 214, fuori sede 20.