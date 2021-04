Covid, 301 morti in Italia il 26 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.444 nuovi casi di positività al coronavirus e 301 vittime. Il giorno prima erano stati 13.158 i nuovi casi e 217 le vittime. Calano però, nettamente, i tamponi: 145.819 contro i 239.482 di ieri. L'indice di positività sale quindi dal 5,5% al 5,8% di oggi.

Il totale delle vittime da inizio pandemia è salito a 119.539. Lo comunica il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.849, 13 in meno rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri). Sono invece già guariti dal Covid 3.398.763 di pazienti (+16.539). Gli attualmente positivi sono dunque 452.812 (8.400 in meno).