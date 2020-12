Covid Sicilia 1.148 nuovi casi e 36 morti. 45 contagi a Ragusa

Sono 1.148 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino dell’8 dicembre del Ministero della Salute. I morti sono stati 36. Il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è così salito a 1.829.

Ancora buone notizie dalle terapia intensive, dove i ricoveri scendono sotto quota 200 (sono 199, 6 in meno rispetto a ieri), così come scendono anche i ricoveri complessivi (erano 1.592, oggi sono 1.573). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1803. Il fatto che siano stati più guariti che nuovi casi ha fatto sì che il totale degli attuali positivi in Sicilia sia sotto quota 40 mila: sono infatti 39.555 (37.982 dei quali asintomatici e in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 9.966 e la percentuale di positivi in rapporto ai test effettuati è dell’11,5%.

In Italia si sono registrati 13.842 nuovi casi con 634 vittime (e totale che sale a 61.240) Catania è sempre la provincia con più nuovi casi (440), seguita da Palermo (214), Trapani (159), Messina (105), Enna (58) Caltanissetta (49), Agrigento (46), Ragusa (45), Siracusa (32).