Covid, in Sicilia 1.138 nuovi casi e 49 morti. 73 nuovi contagi a Ragusa

Sono 1138 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.602 tamponi effettuati ; 49 i decessi, che portano il totale a 1.555.

Con i nuovi casi salgono a 40.624 gli attuali positivi con un incremento di 140. Di questi 1.773 sono i ricoverati, 10 in più rispetto a ieri: 1.547 in regime ordinario (25 in più) e 226 in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.851. I guariti sono 949.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa ritorna Catania con 503 casi seguita da Palermo con 288 casi poi Messina 98, Ragusa 73, Agrigento 72, Caltanissetta 43, Siracusa 30, Enna 24, Trapani 7.