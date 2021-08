Covid, in Sicilia recuperati 24 morti dai giorni precedenti

Sono 997 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia, su 15.038 tamponi effettuati. E’ quanto si evince dal report giornaliero del ministero della Salute. Con questi numeri l'Isola si conferma ancora la prima per contagi in Italia, seguita da Lazio (703), Veneto (692), Toscana (675) e Lombardia (671).

La Regione Siciliana ha reso noto che 24 dei decessi comunicati oggi sono recuperi dei giorni precedenti. Sono 621 i pazienti ricoverati con sintomi, 80 in terapia intensiva, otto gli ingressi del giorno in terapia intensiva. Sono 19.016 le persone in isolamento domiciliare, 19.717 il numero totale degli attualmente positivi, 6.173 il numero delle persone morte dall’inizio dell’epidemia.

Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in Italia. Ieri erano stati 5.273. Sono 69 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 54 di ieri.

Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.273). Sale così ad almeno 4.456.765 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 69 (ieri sono stati 54), per un totale di 128.579 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.199.404, ovvero 7.424 rispetto a ieri (il giorno prima sono state 4.794). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 128.782 pari a 334 in meno (+420 il giorno prima).