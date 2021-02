Covid Italia, 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti

Sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.907.825 da inizio pandemia. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri, per un totale di 97.507 da inizio pandemia. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, contro i 325.404 della rilevazione precedente, per un totale di 39.875.863 da inizio emergenza. Il tasso di positività scende quindi al 5,8% (ieri era al 6,3%).

Gli attualmente positivi sono 411.966 mentre 11.320 sono i pazienti dimessi o guariti da ieri, per un totale di 2.398.352 pazienti dall'inizio della pandemia. Sono 102 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore per un totale di 20.588. I pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva crescono di 22 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.216.