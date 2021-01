Covid Italia, bollettino 30 gennaio: 12.715 casi e 421 morti

Covid, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.715 (ieri 13.574), i morti 421 (ieri 477), secondo i dati del ministero della Salute che riportavano ieri un tasso di positività al 5%.

I decessi odierni sono 421, +0,5% (ieri erano +477), per un totale di 88.279 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.990.152complessivamente: 16.764 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,8%* (ieri erano +19.879). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in tutto 463.352 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -4.472 rispetto a ieri, -1%* (ieri erano -6.793). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.