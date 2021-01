Covid Italia, bollettino oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 19.978 (17.533 ieri), i morti 483 (620 ieri).

Gli attualmente positivi sono 572.842. I dimessi/guariti sono stati 1.606.630 e il totale è così salito a 17.040 (ieri sono stati 17.575). Aumentano di 6 i posti in terapia intensiva rispetto a ieri (quando sono stati zero), per cui adesso sono 2.593. I ricoverati, invece, scendono di 47, per cui il totale ora è di 25.853. Ieri sono stati + 22.