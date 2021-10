Modica - Sale a 368 il numero dei morti Covid nel ragusano. L'ultima vittima è un uomo di Modica, di 69 anni, non vaccinato, ricoverato in Terapia Intensiva. I positivi sono in calo: sono 347 (ieri erano 379) di cui 321 si trovano in isolamento domiciliare, 11 ricoverati in ospedale e 4 in Foresteria.

I dati per Comune: 20 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 46 Comiso, 0 Giarratana, 9 Ispica, 29 Modica, 0 Monterosso Almo, 12 Pozzallo, 87 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 78 Vittoria.