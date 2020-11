2879 positivi nel ragusano. Tre morti oggi

Ragusa - Sono 2879 sono gli attuali soggetti positivi in provincia di Ragusa, di questi 2728 sono in isolamento domiciliare, 135 ricoverati e 16 in Rsa. Il dato per comune: Acate 74, Chiaramonte Gulfi 48, Comiso 334, Giarratana 27, Ispica 112, Modica 355, Monterosso 12, Pozzallo 149, Ragusa 588, Santa Croce 53, Scicli 76, Vittoria 846.

56 i soggetti positivi da fuori provincia. Il dato dei ricoverati: Giovanni Paolo II di Ragusa, 40 in Malattie infettive, 16 in area grigia, 8 in area Covid 15 in Terapia intensiva Guzzardi di Vittoria: 13 in area grigia, 15 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Maggiore di Modica 9 in Malattie infettive e 17 in area Covid. I guariti in totale da inizio pandemia sono 1217 guariti, 88 i deceduti di cui 3 nelle ultime 24 ore, 2 al Giovanni Paolo II e 1 donna a Vittoria.