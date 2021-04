Covid Sicilia, 11 aprile: 1.120 nuovi positivi e altre 9 vittime

Ragusa - La curva dei contagi si mantiene stabile in Sicilia. Oggi, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, nell'Isola sono 1.120 i nuovi positivi su 16.541 test effettuati (ieri erano stati 1.229 su 26.229 tamponi processati) e si contano purtroppo altre 9 vittime. Anche a livello nazionale si registrano un calo dei nuovi casi a fronte però della consueta diminuzione domenicale dei tamponi eseguiti.

Le cifre in generale restano infatti preoccupanti soprattutto per la Sicilia che oggi è l'ottava regione per numero di contagi in Italia con una incidenza dei nuovi positivi del 6,8%. Con i nuovi casi di oggi gli attualmente positivi sono saliti a 22.971 (ieri erano 22.191), di cui 21.652 in isolamento domiciliare (ieri erano 20.875), 1.148 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.152), 171 ricoverati in Gravi in Terapia Intensiva (ieri erano 164) e 14 nuovi ingressi in Rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8).

I casi totali di Covid dall'inizio dell'epidemia in Sicilia sono invece arrivati a 186.487 (ieri erano 185.367), le guarigioni hanno raggiunto quota 158.478 con 331 siciliani dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le 9 di oggi sono arrivate a 5.038.

Per quanto riguarda la distribuzione per provincia, a Palermo si registra ancora una volta oltre un terzo dei nuovi casi, 431. Poi sono 112 a Catania, 162 a Messina, 142 a Siracusa, 65 a Trapani, 64 a Ragusa, 49 a Caltanissetta, 66 ad Agrigento e 29 ad Enna.