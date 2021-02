Covid Sicilia, 16 febbraio: 625 nuovi casi e altri 22 morti

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia dopo giorni di discesa e di sostanziale stabilità. Una impennata certificata dal bollettino quotidiano del ministero della Salute che oggi riporta 625 nuovi casi nell'Isola, il doppio di quelli registrati ieri (332), e altri 22 morti. Anche a livello nazionale c'è un incremento delle infezioni.

Vero è che il dato di ieri si riferiva per buona parte alla domenica quando scende considerevolmente il numero dei tamponi processati dal sistema sanitario regionale, ma mentre ieri i 332 casi sono venuti fuori da 18.637 tamponi, i 625 contagi delle ultime 24 ore vengono fuori da 22.868 test processati che non sono il doppio del giorno precedente. Va quindi prestata ancora la massima attenzione all'evolversi della situazione, soprattutto in un momento in cui grazie alla zona gialla c'è maggiore libertà di movimento e possono aumentare quelle situazioni di convivialità in cui il virus trova terreno fertile. Occorre tra l'altro fare i conti con l'alta contagiosità delle nuove varianti del virus, in primis quella inglese che da gennaio circola in Sicilia. Va comunque detto che fra guarigioni, dimissioni e calo dei ricoveri, qualche segnale positivo c'è.

I nuovi 625 casi registrati oggi portano il numero degli attuali positivi in Sicilia a 34.480 (ieri erano 34.549), di cui 33.317 in isolamento domiciliare (ieri erano 33.349), 1.005 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.035) e 158 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 165) con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 146.701 (ieri erano 146.076), le guarigioni sono 108.330 con ben 672 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 22 sono arrivate alla considerevole cifra di 3.891.

A livello provinciale, è ancora il capoluogo della regione a contare il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore: 292 le nuove infezioni registrate a Palermo, 165 a Catania, 58 a Siracusa, 38 a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanissetta, 7 a Ragusa e 3 a Enna.