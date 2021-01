Covid Sicilia, 1969 nuovi positivi, 36 morti. 33 contagi a Ragusa

Sono 1.969 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 10542 tamponi processati con una incidenza del 18,6%. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2841 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 44.677 con un aumento di 639 casi. I guariti sono 1294. Per il secondo giorno di fila la Sicilia è la seconda in Italia per numero di contagi dopo la Lombardia

Negli ospedali i ricoveri sono 1.579, 28 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1371, 29 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, uno in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Catania che torna in testa al contagio con 557 casi, Palermo con 445, Messina 380, Siracusa 218, Trapani 124, Agrigento 79, Caltanissetta 71, Enna 62, Ragusa 33.