Covid Sicilia, 29 marzo: 799 nuovi casi e 24 morti

Ragusa - Sono stati 799 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 953. I morti sono stati invece 24 (ieri 25) e così il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 4.607. E' quanto emerge dal bollettino del 28 marzo diffuso dal ministero della Salute.

Ma il calo in termini assoluti di nuovi contagiati (anche i test sono stati di meno, come di consueto la domenica) sale la pressione sugli ospedali: i ricoverati per covid sfondano la soglia delle mille unità. Ad oggi le persone ricoverate sono 1009 (ieri erano 973), così come salgono i pazienti in terapia intensiva (oggi 133, ieri 129) e quelli in area medica (oggi 876, ieri 844).

Le persone dichiarate guariti sono state 358 e dunque il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 17.417 (16.408 delle quali in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 23.280 e dunque il tasso di positività si attesta a 3,43 % comunque stabile.

LE PROVINCE. A Palermo quasi la metà dei nuovi casi positivi: 389 su 799. Ecco il dettaglio

Palermo: 51.963 casi complessivi dall'inizio della pandemia (389 nuovi casi)

Catania: 45.470 (75)

Messina: 21.272 (51)

Siracusa: 12.044 (58)

Trapani: 11.291 (20)

Ragusa: 9.441 (15)

Caltanissetta: 8.197 (48)

Agrigento: 7.849 (118)

Enna: 4.923 (25)