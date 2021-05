Covid Sicilia, 7 morti il 29 marzo

Ragusa - Sono stati 385 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 418). I morti sono stati invece 7 (anche ieri erano stati 9 ) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.814.

Complessivamente in ospedale ci sono 574 persone (ieri erano 585), delle quali 72 in rianimazione (ieri erano 73) e 502 in area medica (ieri 512).

I guariti sono stati 1.005 e dunque al momento in Sicilia ci sono positivi 9.988 (-627) dei quali 9.414 in isolamento domiciliare.

I tamponi processati sono stati 15.094 (ieri 19.386 ) e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,55 % (ieri 2,15 %).

E' quanto si evince dal bollettino covid del 29 maggio del ministero della Salute. LE PROVINCE. Ecco il dettaglio, guida Catania. Palermo: 68.979 casi complessivi (54 nuovi casi)

Catania: 58.395 (169)

Messina: 26.254 (38)

Siracusa: 16.175 (37)

Trapani: 13.738 (10)

Ragusa: 12.497 (30)

Agrigento: 11.565 (27)

Caltanissetta: 11.446 (7)

Enna: 6.154 (13).