Covid, sono 180 i morti nel ragusano

Ragusa - Sono 180 i morti per Covid in provincia di Ragusa. E' stato registrato un nuovo decesso, che risale tuttavia al 19 dicembre. Si tratta di un’anziana di Modica morta in una casa di riposo di Ragusa.

Il dato dei contagi è in continuo aumento. Oggi sono in totale 769 (di cui 734 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 13 in Rsa). In aumento i contagiati di Ragusa e Vittoria, quest'ultima quota 199 positivi. Il dato dei ricoveri: 22, con 5 terapie intensive. 7 pazienti sono ricoverati a Vittoria e 15 sono ricoverati a Ragusa.