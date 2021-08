Criminale ricercato in Europa fugge con tre figlie in Sicilia: catturato

Mazara del Vallo - Fugge dalla Francia in Sicilia, sequestrando le tre figlie affidate in via esclusiva all'ex moglie e dopo compiuto una rapina stuprando una donna davanti al marito per costringerlo a consegnare i soldi : il criminale, destinatario di un mandato d'arresto europeo per rapina aggravata, violenza sessuale e sequestro di persona, è un tunisino di 40 anni arrestato oggi dai carabinieri a Mazara del Vallo, mentre stava aspettando di salire su un pullman (foto).

La donna non aveva avuto più notizie delle figlie e, temendo che l'ex potesse fuggire nel nostro Paese per poi raggiungere la Tunisia, si era rivolta ai carabinieri. Questi hanno immediatamente attivato le ricerche in tutta Italia, con l'invio di foto segnaletiche dell'uomo e delle bimbe a ogni caserma. E’ stato un cittadino a segnalare ai militari la loro presenza alla fermata della corriera, insospettito dalla trasandatezza delle tre piccole. La madre prenderà il primo volo utile per raggiungere la Sicilia e riabbracciarle; il balordo invece è in carcere a Trapani, nella sezione speciale dedicata ai sex offender.