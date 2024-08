Discoteca abusiva in spiaggia a Marina di Ragusa, denunciato imprenditore

Ragusa - I poliziotti della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un noto stabilimento balneare ubicato sul lungomare di Marina di Ragusa, in quanto ritenuto responsabile delle violazioni di cui agli articoli 681 del codice penale in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S. per aver organizzato un trattenimento danzante sprovvisto della licenza di P.S. all’interno dello stabilimento balneare, nonché della violazione ex. art 650 del codice penale per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte dalla diffida del Questore.

Il titolare dello stabilimento balneare è stato inoltre destinatario dell’Ordine di Cessazione dell’attività abusiva e della diffida all’osservanza del provvedimento del Questore.