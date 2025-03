Dj muore alla consolle in un agriturismo. Francesco Milazzo aveva 53 anni

Carini, Palermo - Una domenica di festa si è trasformata in tragedia a Carini, dove il DJ Francesco Milazzo, 53 anni, è morto improvvisamente mentre si trovava alla consolle durante una serata danzante in un agriturismo locale. Milazzo, noto a tutti come "Ciccio", stava animando la serata con la sua musica quando è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per Milazzo non c'è stato nulla da fare. La sua passione per la musica e per il mondo della radio era ben nota: oltre alla professione di amministratore di condominio, Milazzo coltivava da anni un forte legame con la musica, frequentando gli studi radiofonici di Palermo.

La notizia della morte di Francesco Milazzo ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo degli amanti della musica. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e incredulità da parte di amici, colleghi e conoscenti. Tra i tanti messaggi, spicca quello del collega e amico Tony Tutone, che si trovava con Milazzo al momento della tragedia: "Ti ho perso tra le braccia al culmine di uno dei nostri divertenti intrattenimenti musicali. Ma voglio ricordarti con il sorriso di sempre!". Anche Romina Rosa Bompasso ha voluto dedicare un pensiero a Milazzo: "Ciccio, io non ci posso credere, non mi hai dato il tempo di risponderti al messaggio su WhatsApp e te ne vai così, tu persona splendida, disponibile e gentilissima." Le parole di Stefania Chiavetta ricordano invece la bontà d'animo di Francesco: "Sei andato via mentre facevi quello che amavi fare. Un amico buono, dedito alla famiglia e sempre pronto per gli amici." Valentina Frinchi, altra amica di lunga data, ha scritto un lungo messaggio di addio: "Il Paradiso continua a prendersi persone per bene. Sono incredula, affranta e costernata. Francesco Milazzo era una di quelle persone garbate e affettuose. Restano comunque ricordi di serate indimenticabili con sorrisi limpidi e una presenza affidabile nelle discoteche di Palermo. Francesco era così: amava stare in consolle e regalare emozioni."

Francesco Milazzo non era solo un DJ, ma un punto di riferimento per il mondo della musica palermitana. La sua passione per la radio e la musica lo aveva portato a essere protagonista di tante serate, regalando emozioni con la sua musica e la sua presenza carismatica. Solo poche ore prima della tragedia, Milazzo aveva invitato tutti a partecipare alla serata con un messaggio su Facebook: "Se volete trascorrere una domenica diversa e con tanta musica, vi aspettiamo!".