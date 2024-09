Donna data a fuoco per un fidanzatino conteso, lei è grave

Catania - Sono stazionarie e restano gravi le condizioni della giovane donna di 26 anni investita giovedì dal liquido infiammabile che una donna le ha gettato addosso dandole fuoco: è ancora ricoverata in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è arrivata giovedì sera al Cannizzaro dopo essere stata trasferita dal Pronto Soccorso del Garibaldi Centro. Sul fronte delle indagini – su cui procura e investigatori mantengono il massimo riserbo – la polizia è impegnata a ricostruire quanto accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 18 in via Luigi Capuana all’angolo con via Monsignor Ventimiglia.

News Correlate Donna dà fuoco a ragazza in strada per un uomo conteso

Gli uomini della Mobile stanno ascoltando testimoni e protagonisti della “faida” tra le due famiglie coinvolte scaturita dalla lite di due teen agers per un ragazzino conteso. Discussione nata tra le due giovani al telefono e in chat e poi degenerata in strada con il confronto faccia a faccia tra le adulte dei due nuclei familiari. Fino al gesto estremo della giovane a cui è stato dato fuoco.