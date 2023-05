Dopo un anno i funerali di Vincenzo Cancemi, presunto suicida

Pachino - I familiari annunciano il funerale di Vincenzo Cancemi, l’elettricista 42enne di Pachino trovato morto impiccato a un albero il 28 aprile del 2022 nella sua villetta a Marzamemi.

Da quel giorno, la sua salma è rimasta non seppellita nell’obitorio del cimitero di Pachino. Dissequestrato il cadavere da parte dei magistrati, sono stati i parenti a opporsi alla sepoltura. Convinti che il decesso, che qualche settimana fa è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa come suicidio, sia avvenuto «in circostanze misteriose». La scena di quella morte è stata ripresa, dall’inizio alla fine, in un video di circa 14 minuti con il cellulare dallo stesso Cancemi. Un dispositivo su cui sono stati trovati altri contenuti in soggettiva girati dall’uomo. «Ti dimostro che comunque morirei per te, anche se tu non mi credi», dice Cancemi in quest’ultimo video rivolgendosi alla sua compagna.

Sulla base dei risultati dell’analisi del video fatta dal nucleo investigativo della procura, il gip ha dichiarato che «non appare utile espletare approfondimenti tecnici sul filmato, né ulteriori indagini medico-legali poiché il contenuto mostra un atto suicidiario senza l’intervento di una mano esterna». Una ricostruzione che non convince i familiari che, nella speranza di fare luce sul caso, hanno provato ogni tentativo.