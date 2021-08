Dramma della solitudine a Ispica, donna morta sola in casa

Ispica - Dramma della solitudine ad Ispica, dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere di una donna di 75 anni nel suo appartamento. Secondo alcune fonti investigative, la morte è da ricondurre a cause naturali.

Sono stati i vicini a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, per via del forte odore proveniente dall’abitazione della vittima e così, nel volgere di pochi minuti, i pompieri sono entrati in casa, trovando la salma della donna in avanzato stato di decomposizione.

Forse la vittima, nei giorni scorsi, avrebbe avuto un malore che non le ha dato scampo.