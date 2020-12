Dramma di fine anno a Palermo: 25enne muore in moto per evitare un animale

Palermo - Non poteva chiudersi peggio questo dannato 220 per i familiari e gli amici di Gianluca Napoli, morto in un tragico incidente stradale, martedì sera in via Regione Siciliana, a soli 25 anni. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua Honda Sh per evitare un animale: ad allarmare il 118 alcuni amici ed altri automobilisti. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni ma qui, nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto.

In queste ore circola in Rete lo strazio di chi lo conosceva: “Ancora non riesco a farmene una ragione, ricordo ancora la prima volta che ho sentito suonare la tua smartina di cui me ne sono innamorato e del momento di quando mi hai detto sto smontando tutto, prenditi tutti i miei componenti e suona compà… adesso ogni volta che suonerò ti penserò profondamente. Ciao Amico mio, riposa in pace…”. “Ma come si fa a morire cosi – scrive un altro -, un ragazzo d’oro, non posso ancora crederci che te ne sei andato cosi amico mio, ma perchè Gianlù”. E ancora: “Ti ricorderò per sempre con il sorriso in faccia, chi se li scorda i nostri venerdì sera al raduno, riposa in pace amico #Gianlucavive”.