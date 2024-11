È Duccio Lupo il 41enne stroncato da un infarto al ristorante a Donnalucata

Scicli - È Duccio Lupo, avolese, il 41enne stroncato stanotte alle 2 da un infarto fulminante in un ristorante di Donnalucata. Geometra, molto conosciuto nella sua città di origine, Duccio, al secolo Corrado, amava molto gli animali e segnatamente i cani. Era molto conosciuto anche nel ragusano per via delle sue frequentazioni nel capoluogo ibleo e nei comuni vicini.

Stanotte alle 2 Duccio si trovava in un locale con degli amici. Intorno alle 2, ha iniziato ad avvertire un malore, probabilmente un infarto fulminante. Il personale del ristorante, provvisto di defibrillatore, ha iniziato i primi trattamenti di soccorso. Vani, tuttavia, tutti i tentativi di rianimazione attuati sia dal personale del locale che dai sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo. Il 41enne, purtroppo, non ce l’ha fatta.