Comiso - Lite con ferimento a Comiso. L’episodio è avvenuto questa mattina in un’abitazione di via Papa Giovanni, in centro storico a Comiso. L’allarme è scattato intorno alle ore 9,30. Sul posto la Polizia di Stato e le ambulanze del 118.

Entrambi i soggetti coinvolti, uno di 76 ed uno di 30 anni, sarebbero dei migranti. Trasportati al Guzzardi di Vittoria, a uno di loro è stato ricontato un trauma cranico ed è stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.