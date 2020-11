Due morti di Covid oggi nel ragusano

Ragusa - Nelle ultime ore è aumentato nel Ragusano il numero dei ricoveri che sale a 138, ci sono 21 pazienti in terapia intensiva. Due i deceduti (una donna di 84 anni e un uomo di 80); i guariti da inizio epidemia sono 820, i deceduti 52. La situazione negli ospedali iblei è la seguente: 71 in totale al Giovanni Paolo II di Ragusa; i ricoverati in Malattie infettive sono 31, una donna in ostetricia (isolata rispetto alle altre pazienti), 16 in Terapia intensiva, 23 in area grigia. Diciotto al Maggiore di Modica; 8 in Malattie infettive, 1 in area grigia e 9 in reparto Covid. Al Guzzardi di Vittoria, i pazienti Covid in totale sono 46: 1 in Ostetricia naturalmente isolata dalle altre donne, 25 in area grigia, 15 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Due pazienti si trovano al San Marco di Catania in Malattie infettive; stesso reparto per un paziente ricoverato all'ospedale di Gela.