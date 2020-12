E' morta la 29enne modicana vittima dello scontro frontale

Modica - Le sue condizioni erano subito apparse disperate. E' morta poco prima di mezzanotte M.R., la 29enne modicana vittima di un incidente stradale frontale a bordo della sua utilitaria in contrada Beneventano, lungo l'asse viario che da Modica conduce a Pozzallo e Ispica.

La donna era già in arresto cardiaco quando le ambulanze sono arrivate sul luogo del sinistro. Trasportata all'ospedale Maggiore di Modica, dopo le manovre rianimatorie e un lungo massaggio cardiaco, la giovane donna è spirata per le complicazioni intervenute in seguito alle lesioni che aveva riportato.

Grave anche il giovane ragusano, l'altro ferito dell'incidente. In nottata è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di fermare una grave emorraggia interna. C'è terzo ferito lieve, un bambino di 11 anni, figliod enna donna, che ha riportato una lesione alla spalla.