E' Orazio Iabichino il giovane morto dopo la caduta dal trattore. FOTO

Modica - Viaggiava su un trattore guidato da un amico 40enne Orazio Iabichino, il giovane 21enne caduto dal mezzo agricolo e morto sul colpo stamani in contrada Zappulla-Gisana a Modica. La tragedia alle 8,45 del mattino.

Orazio ha perso l'equilibrio, cadendo a terra e sbattendo le testa con violenza. Per lui non c'è stato nulla da fare. Vana l'attivazione dell'elisoccorso. L'amico alla guida del mezzo pesante è stato ricoverato in stato di shock all'ospedale Maggiore di Modica. Orazio era un boyscout. Sul luogo della tragedia sono piombati subito gli amici, increduli e impietriti.