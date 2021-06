Era ubriaco uno dei due automobilisti dell'incidente di Bruca

Scicli - Nel corso della serata a Cava d’Aliga, i carabinieri sono intervenuti per un sinistro stradale che aveva coinvolto due veicoli. Un conducente è stato sottoposto al test per verificare la guida in stato di ebbrezza. Il giovane di 22 anni, ragusano, è stato trovato con tasso oltre il consentito ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

