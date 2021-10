Esplosione azienda agricola, muore anche la fidanzata

Siracusa - Chiara Frios Ugot, 30enne originaria delle Filippine, è morta ieri a distanza di una settimana dal compagno 32enne (insieme nella foto) nell'esplosione di una bombola del gas avvenuta oltre una settimana fa in una azienda agricola Campisi di Santa Teresa Longarini, nel Siracusano. Il fidanzato era deceduto poche ore dopo la deflagrazione al Cannizzaro di Catania per le gravi ustioni riportate: l’incidente, su cui sta ancora indagando la polizia, ha coinvolto e ferito altri 3 operai.

Chiara ha compiuto gli anni il 4 ottobre, mentre lottava tra la vita e la morte in un letto di ospedale di Messina: "Oggi è il tuo giorno speciale - aveva scritto su Facebook la madre Rosemarie -, speriamo tanto che tu ti riprenda presto Sei coraggiosa, forte di carattere. Non mollare, hai un angelo che ti guida lassù. Forza Chiara we love you, sei grande". I funerali della giovane si terranno oggi alle 10,30 nella Cattedrale del Duomo di Messina.