Etna, la colata lavica incontra un banco di neve: sgorga un ruscello tumultuoso. VIDEO

Etna - C'è un fenomeno di overbooking sull'Etna in questi giorni, ovvero di super presenza turistica che sta peraltro mettendo in difficoltà i soccorritori, chiamati agli straordinari. Fra quanti, esperti, stanno invece documentando l'eruzione c'è Gianluca Musmeci che ha filmato il momento in cui la colata lavica incrocia un banco di neve, che si scioglie in un tumultuoso ruscello. IL VIDEO:

